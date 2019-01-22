В президенты США планирует баллотироваться экс-глава самой популярной в мире сети кофеен

Экс-глава Starbucks планирует баллотироваться в президенты США. Фото: Advertology.Ru

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Бывший глава самой популярной в мире сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует принять участие в выборах президента США, которые состоятся в 2020 году.

Об этом телеканалу CNN рассказали приближенные к Шульцу источники.

Они отметили, что его решение еще не окончательное, но на данный момент он намерен баллотироваться в президенты. Шульц может принять участие в выборах как независимый кандидат.

Источники сообщили, что Шульц думает о своем будущем и о том, чем он может быть полезен своей стране. Также он в своих интервью для СМИ критикует Дональда Трампа за поведение его администрации, а именно за уменьшение корпоративных налогов.

Шульц ушел с поста гендиректора Starbucks в декабре 2016 года и стал ее исполнительным директором. 4 июня 2018 года он объявил об отставке с поста исполнительного директора этой компании.

Напомним, что сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера взялись за тщательную проверку членов украинской делегации, которые присутствовали на инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года.