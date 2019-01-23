Крушение «Боинга» на Донбассе: пять стран выделят деньги на уголовное преследование виновных в катастрофе. Фото: Обозреватель

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Пять стран подписали соглашение о финансовой поддержке уголовного преследования лиц, которые виновны в падении малазийского «Боинга» летом 2014 года на Донбассе.

Среди стран, подписавших финансовое соглашение, Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Согласно подписанному меморандуму, Нидерланды оплатят все расходы, связанные с судебными процессами: защита свидетелей, представительство в судах и государственных обвинителей. Размер помощи, которую должны будут предоставить другие страны, будет определен в соглашениях, которые подпишут Нидерланды с каждой из стран.

Меморандум заключили на пять лет, при этом каждая из стран может выйти из него в одностороннем порядке. По окончании срока действия меморандума его могут продлить еще на два года.

Напомним, малазийский «Боинг», следовавший рейсом М17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. В тот момент на территории региона уже шли военные действия.

Согласно выводам международной следственной группы, озвученным в мае 2018 года, «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», доставленным с территории российской военной базы под Курском.