Падіння «Боїнга» на Донбасі: п’ять країн виділять гроші на кримінальне переслідування винних у катастрофі

Падіння «Боїнгу» на Донбасі: п'ять країн виділять гроші на кримінальне переслідування винних у катастрофі. Фото:

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Racurs.ua

П’ять країн підписали угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування осіб, які винні в падінні малазійського «Боїнга» влітку 2014 року.

Серед країн, які підписали фінансову угоду Австралія, Нідерланди, Бельгія, Малайзія і Україна, повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Згідно з підписаним меморандумом, Нідерланди оплатять всі витрати, пов’язані з судовими процесами: захист свідків, представництво в судах та державних обвинувачів. Розмір допомоги, яку повинні будуть надати інші країни, буде визначено в додаткових угодах, які підпишуть Нідерланди з кожною з країн.

Меморандум уклали на п’ять років, при цьому кожна з країн може вийти з нього в односторонньому порядку. Після закінчення терміну дії меморандуму, його можуть продовжити ще на два роки.

Нагадаємо, малайзійський «Боїнг», що слідував рейсом М17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. У той момент на території регіону вже йшли військові дії.

Згідно з висновками міжнародної слідчої групи, озвученими в травні 2018 року, «Боїнг» був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», доставленим з російської військової бази під Курськом.