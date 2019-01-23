Носорог атаковал авто с туристами на юге Африки (ВИДЕО)

Носорог атаковал авто с туристами на юге Африки / Фото: Flickr

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Racurs.ua

Носорог напал на туристическую группу, путешествовавшую на автомобиле по территории национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике. Вместе с туристами находилась сотрудница нацпарка Сэм Форстер, которая первой заметила черного носорога.

Форстер на протяжении многих лет наблюдает за животными. По ее словам, этот черный носорог обычно ведет себя спокойно, не проявляя агрессии, однако в день инцидента животное было нервным. Об этом сообщается на Youtube-канале Kruger Sightings.

В свою очередь, туристы пытались сфотографировать млекопитающее, и у одного из них выпал пояс от камеры. Вероятно, этот звук напугал носорога, который бросился к транспортному средству и толкнул его. После этого Форстер быстро увезла туристов на базу. В результате инцидента никто не пострадал. По мнению сотрудников национального парка, это была не настоящая атака, а лишь предупреждение.

«Люди не очень внимательно слушают инструкции», — резюмировала Форстер, намекая на слишком громкое поведение туристов, поскольку гиды рекомендуют при встрече с носорогами сохранять спокойствие, не выдавать звуков и не шевелиться.

После этого инцидента животное подралось со своим родственником и погибло в схватке.

Ранее на территории национального парка Крюгера в ЮАР львы и слоны также демонстрировали «свою любовь» к транспортным средствам: