Носоріг атакував авто з туристами на півдні Африки (ВІДЕО)

Носоріг атакував авто з туристами на півдні Африки / Фото: Flickr

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Racurs.ua

Носоріг напав на туристичну групу, яка подорожувала автомобілем територією національного парку Крюгера у Південно-Африканській Республіці. Разом з туристами перебувала співробітниця нацпарку Сем Форстер, яка першою помітила чорного носорога.

Форстер впродовж багатьох років спостерігає за тваринами. За її словами, цей чорний носоріг зазвичай поводить себе спокійно, не проявляючи агресії, однак у день інциденту тварина була нервовою. Про це повідомляється на Youtube-каналі Kruger Sightings.

У свою чергу, туристи намагалися сфотографувати ссавця, й в одного з них випав пасок від камери. Ймовірно, цей звук налякав носорога, який кинувся до транспортного засобу і штовхнув його. Після цього Форстер швидко відвезла туристів на базу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На думку працівників національного парку, це була не справжня атака, а лише попередження.

«Люди не дуже уважно слухають інструкції», — резюмувала Форстер, натякаючи на гучну поведінку туристів, оскільки гіди рекомендують при зустрічі з носорогами зберігати спокій, не видавати звуків та не ворушитися.

Після цього інциденту тварина побилася зі своїм родичем та загинула у сутичці.

Також раніше на території національного парку Крюгера у ПАР леви та слони демонстрували «свою любов» до авто: