Революция в Венесуэле: Госдеп США сообщил, будет ли разрывать дипотношения с этим государством

Революция в Венесуэле. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n117192-revoluciya-v-venesuele-gosdep-ssha-soobschil-budet-li-razryvat-dipotnosheniya-s-etim-gosudarstvom.html

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США не будут разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой, несмотря на решение экс-президента Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с Вашингтоном. Администрация США готова поддерживать исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо.

Пресс-центр Госдепартамента США сегодня, 24 января, в Facebook сообщил, что Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуайдо. Но США не будут признавать режим Мадуро. Правительство США не признает, что он имеет законные полномочия для разрыва дипломатических отношений.

Госдеп также заявил о готовности принять соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности любого, кто поставит под угрозу безопасность американской дипмиссии и ее персонала. Вашингтон призвал вооруженные силы и органы безопасности Венесуэлы продолжать защищать благосостояние всех граждан этой страны, а также граждан США и других иностранных граждан, находящихся временно или проживающих в Венесуэле.

Напомним, что жертвами столкновений, которые произошли во время антиправительственных выступлений в Венесуэле, стали уже, по меньшей мере, шесть человек. Двух человек убили в среду во время демонстрации в городе Сан-Кристобаль (штат Тачира). Акции протеста продолжаются в большинстве городов страны. Их организовала оппозиция, которая требовала у президента Николаса Мадуро отречься от власти.