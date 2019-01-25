Миссия ЕС посетит Приазовье: названа дата визита. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n117285-missiya-es-posetit-priazove-nazvana-data-vizita.html

Racurs.ua

Визит миссии ЕС в Приазовье состоится на следующей неделе. Эксперты оценят последствия действий России в Донецкой и Запорожской областях.

Специалисты будут оценивать экономическую, политическую и социальную ситуацию в регионе с 27 января по 2 февраля. Отмечается, что будет исследовано влияние дополнительных проверок России в Азовском море и будут оценены последствия конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщается на сайте представительства Европейского Союза в Украине.

В состав делегации миссии войдут исполнительный директор в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг, руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер и представители других департаментов ЕС.

В рамках миссии состоятся дискуссии с представителями местных советов и госадминистраций регионов, деловых кругов и гражданского общества в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе.

После проведения оценки миссией в ЕС рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке Приазовья.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе.