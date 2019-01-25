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Ракурс
Миссия ЕС посетит Приазовье: названа дата визита. Фото: 5 канал

Миссия ЕС посетит Приазовье: названа дата визита

25 янв 2019, 17:39
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Визит миссии ЕС в Приазовье состоится на следующей неделе. Эксперты оценят последствия действий России в Донецкой и Запорожской областях.

Специалисты будут оценивать экономическую, политическую и социальную ситуацию в регионе с 27 января по 2 февраля. Отмечается, что будет исследовано влияние дополнительных проверок России в Азовском море и будут оценены последствия конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщается на сайте представительства Европейского Союза в Украине.

В состав делегации миссии войдут исполнительный директор в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг, руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер и представители других департаментов ЕС.

В рамках миссии состоятся дискуссии с представителями местных советов и госадминистраций регионов, деловых кругов и гражданского общества в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе.

После проведения оценки миссией в ЕС рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке Приазовья.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе.

Источник: Ракурс


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