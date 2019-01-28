Норвегия инвестирует 1,5 млрд долл. в возобновляемую энергетику Украины

https://racurs.ua/n117364-norvegiya-investiruet-1-5-mlrd-doll-v-vozobnovlyaemuu-energetiku-ukrainy.html

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Украина и Норвегия договорились о значительных объемах инвестиций.

Во время делового форума в Осло премьер-министр Владимир Гройсман подписал предварительные контракты и меморандумы о намерениях инвестиций на общую сумму 1,5 млрд долл.

Об этом руководитель Кабмина сообщил 28 января в Твиттер.

Гройсман отметил, что из этой суммы 800 млн долл. будут направлены в возобновляемую энергетику Украины.

«Во время делового форума вместе с главой правительства Норвегии подписали совместное заявление. Начинаем важные энергетические инициативы энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничества в сфере ядерной безопасности и „зеленой“ энергетики», —- сообщил премьер-министр.

Гройсман находится с визитом в Норвегии и встретился с коллегой Эрной Солберг.

Напомним, во время выступления на праздновании Дня Соборности в Киеве президент Петр Порошенко сообщал, что в ближайшее время в Украину должны прийти крупные инвестиции. По мнению главы государства, они смогут ускорить развитие украинской экономики.