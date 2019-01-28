Любовь онлайн: в 2018 году вдвое увеличилось число преступлений, совершенных с помощью приложений для знакомств

В 2018 году почти в 2,5 раза увеличилось число преступлений, совершенных в приложениях для знакомств. Фото: 5 сфер

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Racurs.ua

В Великобритании резко увеличилось число преступлений, совершенных с помощью приложений для знакомств.

В 2018 году в правоохранительные органы Великобритании поступило более 1 тыс. обращений на действия новых друзей и любовников, с которыми жертвы познакомились через приложение Tinder, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Отмечается, что в 2015 году обращений от пострадавших в результате действий знакомых из Tinder было всего 442. В полиции не рассказали, на что именно жалуются жертвы, однако в СМИ вспомнили о случаях использования приложения для знакомств маньяками и мошенниками.

На проблему обмана пользователей Tinder в Великобритании обратили внимание после обнародования 44-летней Анной Роу истории о том, как ее обманул женатый мужчина. Для знакомства онлайн он использовал чужие фото и придумал новую биографию. Роу была настолько возмущена его поступком, что попросила законодательно запретить создание фейковых аккаунтов в соцсетях.