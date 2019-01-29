Погода в Украине на 30 января: синоптики обещают дожди, мокрый снег и туманы (КАРТА)

Зимняя погода в Украине. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 30 января будет дождливой. В западных областях прогнозируется мокрый снег.

Ночью синоптики обещают температуру воздуха от 3° тепла до 2° мороза, в западных и восточных областях 2−7° мороза, днем 0−5° тепла. В южной части страны ночью ожидается 1−6° тепла, днем 7−11°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Прогнозируются туманы в большинстве областей, а на дорогах — гололед. Ветер ожидается юго-восточный, 5−10 м/с.

В Киеве 30 января прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем прогнозируется 2−4° тепла.

Во Львове в среду Гидрометцентр обещает дождь и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, днем 2−4° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки прогнозируют дожди. Температура ночью 3−5° тепла, днем 7−9° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра дождливо. Ночью температура воздуха составит 2−4° тепла, днем ожидается от 5−7° выше нуля.

В Харькове в среду обещают дождь. Температура ночью 3−5° ниже нуля, днем 2−4° тепла.

В Карпатах 30 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 2−4° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 30 января будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 29 января погоду в Украине обещали облачную в большинстве областей, а температуру воздуха — преимущественно плюсовую, особенно тепло должно быть на юге.