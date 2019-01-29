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Ракурс
Умный пистолет. Фото: thefirearmblog.com

Умный пистолет, считающий патроны, создали в США (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2019, 16:11
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В США компания RadeTechnologyCorporation создала умный пистолет Smart Slide, который умеет считать патроны. Также у него есть мини-дисплей. Пистолет был представлен на выставке SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе.

Благодаря дисплею стрелок может легко узнать, есть ли в патроннике патрон, вставлен ли в рукоятку магазин, сколько в нем осталось патронов, пишет Firearmblog.com.

Умный пистолет. Фото: thefirearmblog.com

Умный пистолет можно подключить к смартфону, чтобы получить о нем еще более полную информацию. Его разработали для армии, он стал первой военной разработкой этой фирмы и прославился во всем мире. Это оружие отлично подходит для самообороны.

Сейчас существуют два типа счетчиков патронов: механические и электронные. В первых установлена пружина, влияющая на индикатор боезапаса. Электронные счетчики отсчитывают количество патронов по выстрелам. Но эксперты подчеркивают, что на любой счетчик патронов нельзя полагаться на сто процентов, ведь сбой в его работе может стоить человеку жизни.


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