Эксперимент длиной в 500 лет показал первые результаты (ФОТО)

Ученые проводят самый длинный в истории эксперимент

https://racurs.ua/n117437-eksperiment-dlinoy-v-500-let-pokazal-pervye-rezultaty-foto.html

Racurs.ua

Самый длинный по продолжительности эксперимент проводит международная группа микробиологов из Великобритании, Германии и США.

Ученые решили узнать, как долго бактерии могут находиться в анабиозе в виде спор. Уже есть первые результаты исследования эксперимента, который начался в 2004 году. Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи запаяли споры бактерий Bacillus subtilis, которые известны своей живучестью, в несколько сотен силиконовых мензурок. Первые 24 года ученые каждые два года будут открывать по несколько мензурок и проверять жизнедеятельность спор. Через 50 лет мензурки будут раскрывать лишь раз в 25 лет. Планируется, что эксперимент завершат в 2514 году и от станет самым продолжительным исследованием в истории, поскольку продлится 500 лет.

Все мензурки хранятся в условиях, которые не пригодны для жизни на Земле. Часть охлаждают до минус 80° по Цельсию, с других выкачали воздух, остальные хранят в атмосфере, которая напоминает марсианскую.

Ученые утверждают, что уже есть первые результаты эксперимента. После первого вскрытия мензурок ученые обнаружили, что бактерии никак не проявляют потери жизнеспособности.

Напомним, китайские ученые провели на планете Марс первый биологический эксперимент по высадке растений. Он оказался удачным: семена хлопчатника, доставленное китайским космическим аппаратом «Чанье-4», проросли.