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Ракурс
Ученые проводят самый длинный в истории эксперимент

Эксперимент длиной в 500 лет показал первые результаты (ФОТО)

29 янв 2019, 16:21
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Самый длинный по продолжительности эксперимент проводит международная группа микробиологов из Великобритании, Германии и США.

Ученые решили узнать, как долго бактерии могут находиться в анабиозе в виде спор. Уже есть первые результаты исследования эксперимента, который начался в 2004 году. Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи запаяли споры бактерий Bacillus subtilis, которые известны своей живучестью, в несколько сотен силиконовых мензурок. Первые 24 года ученые каждые два года будут открывать по несколько мензурок и проверять жизнедеятельность спор. Через 50 лет мензурки будут раскрывать лишь раз в 25 лет. Планируется, что эксперимент завершат в 2514 году и от станет самым продолжительным исследованием в истории, поскольку продлится 500 лет.

Все мензурки хранятся в условиях, которые не пригодны для жизни на Земле. Часть охлаждают до минус 80° по Цельсию, с других выкачали воздух, остальные хранят в атмосфере, которая напоминает марсианскую.

Ученые утверждают, что уже есть первые результаты эксперимента. После первого вскрытия мензурок ученые обнаружили, что бактерии никак не проявляют потери жизнеспособности.

Мензурки со спорами. Фото: Популярная механика

Напомним, китайские ученые провели на планете Марс первый биологический эксперимент по высадке растений. Он оказался удачным: семена хлопчатника, доставленное китайским космическим аппаратом «Чанье-4», проросли.

Источник: Ракурс


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