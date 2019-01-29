В Днепре похитили полсотни шуб из магазина. Фото: Biz911.net

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Racurs.ua

В Днепре полиция задержала мужчину, который в ночь на 29 января ограбил магазин меховых изделий. Действовал он не один, а в сговоре с напарниками.

В магазин ворвались пятеро мужчин, они выломали дверь и положили охранника на пол. Затем они вынесли из магазина около 50 меховых шуб. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Вскоре полицейские остановили подозрительный автомобиль на иностранных номерах. Оказалось, что в нем действительно находился человек, причастный к ограблению. При осмотре машины на заднем сиденье и в багажнике нашли большие пакеты с шубами.

Установлено, что задержанный — житель Херсона, ему 31 год, он уже неоднократно был осужден. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), мужчине грозит заключение на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, что Лос-Анджелес стал крупнейшим городом, который отказался от использования и продажи натурального меха.