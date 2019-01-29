Дрон ОБСЕ обнаружил десятки танков и зенитно-ракетные комплексы на территории самопровозглашенной ЛНР

Танки Т-72 обнаружили в ОРЛО. Фото: flickr.com

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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на территории оккупированных районов Луганской области танки, минометы и ЗРК пророссийских боевиков.

Вся техника, обнаруженная на неподконтрольной украинскому правительству территории, была зафиксирована беспилотным летательным аппаратом ОБСЕ 26 января. Об этом говорится в отчете миссии.

Отмечается, что дрон малого радиуса действия обнаружил вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. В частности, на полигоне рядом с Бугаевкой фиксировались 19 танков Т‑64 и Т‑72. Здесь же обнаружили 11 минометов калибром 120 мм и четыре зенитные ракетные комплексы 9K35 «Стрела‑10».

Еще 11 танков расположились на полигоне возле населенного пункта Шимшиновка, что в 27 км от оккупированного Луганска. Недалеко от города Попасная наблюдатели выявили две БМП, а бронетранспортер «Саксон» — вблизи населенного пункта Передельское.

Напомним, недавно ОБСЕ обнаружила шесть единиц самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм близ оккупированного поселка Мирное в Луганской области.