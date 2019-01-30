Правительство одобрило программу Украина – НАТО. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n117483-kabmin-odobril-nacionalnuu-programmu-ukraina-nato-na-2019-god.html

Racurs.ua

Правительство 30 января одобрило проект президентского указа «Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год».

Указ разработан Министерством иностранных дел Украины совместно с правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров. Об этом сообщил правительственный портал.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, чиновники в течение нескольких лет совершенствовали структуру и содержание документа и вышли на новый формат. В проекте указаны стратегические цели Украины, необходимые для подготовки к членству в Североатлантическом альянсе.

Отмечается, что руководству НАТО понравилось видение правительства и оно высоко оценило инновационные подходы к разработке этого важного стратегического документа реформ.

«Этот документ впервые делает невозможным попадание в него формалистических и лишних задач и мероприятий. Мы впервые вводим показатели эффективности — индикаторы выполнения», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8370, который предусматривает дополнение законодательства Украины касательно военных стандартов новыми терминами, такими как «стандарт НАТО», «военный стандарт», «военная стандартизация» и «стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО».