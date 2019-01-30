Господдержка при рождении ребенка: на сколько правительство увеличило помощь матерям (ИНФОГРАФИКА)

Семьям с новорожденными детьми будут выделять ежемесячно более 1600 грн на няню. Фото: Слобідскій край

https://racurs.ua/n117484-gospodderjka-pri-rojdenii-rebenka-na-skolko-pravitelstvo-uvelichilo-pomosch-materyam-infografika.html

Racurs.ua

Семьям с новорожденными детьми увеличат ежемесячную социальную помощь на 1626 грн. Кроме ежемесячного пособия размером 860 грн, молодые родители смогут получать средства на оплату услуг няни.

Отмечается, что безвозвратной помощью правительства смогут воспользоваться 25 тыс. семей, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Для того, чтобы получить дополнительные средства, мать должна самостоятельно выбрать няню и подписать с ней гражданско-правовой договор. После этого женщине следует обратиться в управление социальной защиты населения и оформить компенсацию услуги «муниципальная няня». Также при себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка, договор с няней, паспорт матери и квитанцию об оплате услуг няни.

Няне нужно открыть ФЛП (физическое лицо-предприниматель КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91/юридическое лицо-предприниматель КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10) и счет в банке, куда ей будут начислять средства за выполнение работы.

Также в феврале 2019 года в правительстве пообещали расширить ассортимент бэби-бокса, добавив нужные молодым матерям вещи.