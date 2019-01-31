Госдепартамент США назвал дату и место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына / Фото: wikimedia

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце следующего месяца в рамках саммита США и КНДР. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон направит группу сотрудников Госдепартамента для подготовки к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына. Помпео уточнил, что встреча состоится в Азии в конце февраля, однако не указал страну и город, пишет «Голос Америки» со ссылкой на интервью Помпео телеканалу Fox News.

«Я направляю туда команду. Они отправляются туда, чтобы заложить основы того, что, как я надеюсь, станет существенным дополнительным шагом на пути не только к денуклеаризации, но и более светлому будущему для северокорейского народа», — добавил Помпео.

Глава Госдепартамента отметил, что Пхеньян согласился на саммит в феврале «в одном из мест Азии». По данным СМИ со ссылкой на дипломатов, Вьетнам заинтересован в организации саммита. Reuters пишет, что Ханой готовится принять Ким Чен Ына. Другими возможными местами проведения саммита называли Сингапур и Бангкок.

Напомним, первая встреча Трампа и Кима состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Во время переговоров стороны подписали «исторический документ», в котором договорились о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Северной Кореи со стороны США.

В сентябре 2018 года Трамп, выступая в ООН, заявил, что планирует вновь встретиться с лидером КНДР.