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Ракурс
Курт Волкер, фото: «Википедия»

Спецпредставитель США рассказал, какие реформы критически важны для сохранения поддержки Украины Западом

31 янв 2019, 12:18
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Спецпредставитель США Курт Волкер назвал реформы, которые Украине нужно осуществлять, чтобы сохранить поддержку со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада.

По мнению Волкера, критически важным является реформирование экономики, бюджета и сектора обороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

«Пока Украина будет придерживаться этого пути, думаю, Запад будет ее постоянно поддерживать», — отмечает спецпредставитель США.

По его словам, если бы Украина не осуществляла реформы, не укрепляла демократические институты и продолжала оставаться «безнадежно коррумпированным государством», как во времена президентства Виктора Януковича, то на Западе решили бы, что поддерживать нашу страну безнадежно или слишком дорого. Спецпредставитель США подчеркивает, что такие примеры в истории Европы уже были.

Политик отмечает, что стал спецпредставителем США не по личным причинам и не ради кого-либо из влиятельных американских чиновников. По его мнению, потенциал Украины не был раскрыт в полной мере со времени обретения независимости в 1991 году, однако наша страна заслуживает на такой шанс.

Волкер подчеркнул, что наше государство сейчас имеет намного большую международную поддержку, чем пять лет назад, и причина этого заключается в самой Украине, которая «наконец-то сделала выбор, в каком направлении идти».

Напомним, в октябре 2018 года Волкер заявлял, что США планируют усиливать санкции против России каждые несколько месяцев.


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