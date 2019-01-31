Спецпредставитель США рассказал, какие реформы критически важны для сохранения поддержки Украины Западом

Курт Волкер, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117530-specpredstavitel-ssha-rasskazal-kakie-reformy-kriticheski-vajny-dlya-sohraneniya-podderjki.html

Racurs.ua

Спецпредставитель США Курт Волкер назвал реформы, которые Украине нужно осуществлять, чтобы сохранить поддержку со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада.

По мнению Волкера, критически важным является реформирование экономики, бюджета и сектора обороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

«Пока Украина будет придерживаться этого пути, думаю, Запад будет ее постоянно поддерживать», — отмечает спецпредставитель США.

По его словам, если бы Украина не осуществляла реформы, не укрепляла демократические институты и продолжала оставаться «безнадежно коррумпированным государством», как во времена президентства Виктора Януковича, то на Западе решили бы, что поддерживать нашу страну безнадежно или слишком дорого. Спецпредставитель США подчеркивает, что такие примеры в истории Европы уже были.

Политик отмечает, что стал спецпредставителем США не по личным причинам и не ради кого-либо из влиятельных американских чиновников. По его мнению, потенциал Украины не был раскрыт в полной мере со времени обретения независимости в 1991 году, однако наша страна заслуживает на такой шанс.

Волкер подчеркнул, что наше государство сейчас имеет намного большую международную поддержку, чем пять лет назад, и причина этого заключается в самой Украине, которая «наконец-то сделала выбор, в каком направлении идти».

Напомним, в октябре 2018 года Волкер заявлял, что США планируют усиливать санкции против России каждые несколько месяцев.