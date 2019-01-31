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США разработают мобильный ядерный реактор. Фото: ТВ Центр

Мобильный ядерный реактор построят в США для нужд Пентагона

31 янв 2019, 12:47
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В Соединенных Штатах Америки разработают мобильный ядерный реактор, который решит проблемы с обеспечением военнослужащих электроэнергией за рубежом.

Управление стратегических возможностей Пентагона опубликовало запрос на разработку компактного мобильного ядерного реактора. Устройство описывается как способное «удовлетворить потребности военных в электроэнергии в операциях быстрого реагирования». Об этом сообщает «Популярная механика».

Переносной реактор должен весить меньше 40 т, что позволит транспортировать его в самолете C-17 Globemaster III. Нужно, чтобы устройство производило до 10 МВт-час. Также реактор должен иметь срок службы не менее трех лет, быть полуавтономным с минимальным количеством обслуживающего персонала.

Пентагон планирует использовать реактор в горячих точках по всему миру. Устройство обеспечит военных необходимой электроэнергией. Пока американские военные используют дизельные электрогенераторы, однако они требуют регулярного пополнения запасов топлива. Этим пользуются противники, которые устраивают засады.

Напомним, в серийное производство официально запущена новая ядерная боеголовка W76−2, созданная по поручению администрации президента США Дональда Трампа. Сборку первой серийной партии W76−2 выполняет техасский завод Pantax.


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