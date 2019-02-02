Арест недвижимости экс-главы МВД Захарченко отменил Печерский суд

Виталий Захарченко, фото — Лига

https://racurs.ua/n117650-arest-nedvijimosti-eks-glavy-mvd-zaharchenko-otmenil-pecherskiy-sud.html

Racurs.ua

Печерский райсуд Киева снял с 20-ти земельных участков, трех домов и квартиры арест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании денег бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Все это имущество было зарегистрировано на компанию «Фонд Административное бюро LVV» из Нидерландов, сообщается в постановлении суда от 30 января.

О доводах об отмене ареста имущества главы МВД времен Януковича в решении суда не сообщается, поскольку пока обнародована только его резолютивная часть.

Разрешение на строительство дома в селе Романков Обуховского района Киевской области получала жена экс-министра Людмила Захарченко. Часть земельных участков размещена в Киевской области, другая — в Донецкой. Квартира, с которой снят арест, зарегистрирована в Киеве, три дома — в Донецке и области.

Уголовное производство против Захарченко открыли 13 ноября 2014 года по ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

В мае 2018 года Печерский суд разрешил начать заочное расследование Захарченко, который скрывается от правосудия в России.