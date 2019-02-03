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Дженнифер Коннелли вышла в свет в сетчатом мини-платье и с сумочкой в виде летающей тарелки. Фото: Киномания
Космический наряд: Дженнифер Коннелли вышла в свет в сетчатом мини-платье и с сумочкой в виде летающей тарелки (ФОТО)https://racurs.ua/n117656-kosmicheskiy-naryad-djennifer-konnelli-vyshla-v-svet-v-setchatom-mini-plate-i-s-sumochkoy-v-vide.htmlRacurs.ua
Дженнифер Коннелли посетила премьеру фильма боевика «Алита: Боевой ангел» режиссера Роберта Родригеза, в котором сыграла одну из главных ролей.
Американская актриса для красной дорожки выбрала необычный наряд — сетчатое мини-платье Louis Vuitton, сообщает Mail.ru.
Оскароносная 48-летняя Коннелли дополнила свой образ черными остроносыми ботильонами и сумочкой, напоминающей летающую тарелку. Космический образ подчеркнул прекрасную фигуру актрисы.
Премьеру фильма также посетили Роза Салазар, Джеймс Кэмерон, Киан Джонсон и другие актеры, сыгравшие в фильме.
Отметим, что в кинотеатрах США премьера японско-американского фантастического боевика состоится 14 февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Американская гильдия продюсеров выбрала лучший фильм 2018 года.