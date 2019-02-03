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Дженнифер Коннелли вышла в свет в сетчатом мини-платье и с сумочкой в виде летающей тарелки. Фото: Киномания

Космический наряд: Дженнифер Коннелли вышла в свет в сетчатом мини-платье и с сумочкой в виде летающей тарелки (ФОТО)

3 фев 2019, 11:03
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Дженнифер Коннелли посетила премьеру фильма боевика «Алита: Боевой ангел» режиссера Роберта Родригеза, в котором сыграла одну из главных ролей.

Американская актриса для красной дорожки выбрала необычный наряд — сетчатое мини-платье Louis Vuitton, сообщает Mail.ru.

Оскароносная 48-летняя Коннелли дополнила свой образ черными остроносыми ботильонами и сумочкой, напоминающей летающую тарелку. Космический образ подчеркнул прекрасную фигуру актрисы.

Премьеру фильма также посетили Роза Салазар, Джеймс Кэмерон, Киан Джонсон и другие актеры, сыгравшие в фильме.

Космический образ подчеркнул прекрасную фигуру актрисы. Фото: mail.ru

Отметим, что в кинотеатрах США премьера японско-американского фантастического боевика состоится 14 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Американская гильдия продюсеров выбрала лучший фильм 2018 года.


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