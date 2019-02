Индийские таможенники нашли леопарда в чемодане, из которого доносился шум (ФОТО, ВИДЕО)

В индийском аэропорту таможенники услышали шум, доносившийся из чемодана одного из пассажиров. Во время проверки правоохранители нашли в багаже ​​маленького леопарда.

Месячного детеныша леопарда в Индию привез 45-летний мужчина из таиландской столицы Бангкока. Для транспортировки дикого животного он использовал пластиковую коробку для продуктов, сообщает ВВС.

Таможенники сообщили о том, что животное было очень слабым и находилось в шоковом состоянии. Вес детеныша леопарда составлял всего 1 кг. После ветеринарного осмотра маленького хищника отвезли в индийский зоопарк.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну дикое животное, выясняется его причастность к международной группе контрабандистов.

WATCH| Officials at @aaichnairport feeding the one month old leopard cub that was smuggled from Thailand to #Chennai. The cub will be rehabilitated at Aringar Anna Zoo.

Read here: https://t.co/vksidnuevEpic.twitter.com/evbv7TRRXx