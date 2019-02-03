Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс

Индийские таможенники нашли леопарда в чемодане, из которого доносился шум (ФОТО, ВИДЕО)

3 фев 2019, 11:40
999

В индийском аэропорту таможенники услышали шум, доносившийся из чемодана одного из пассажиров. Во время проверки правоохранители нашли в багаже ​​маленького леопарда.

Месячного детеныша леопарда в Индию привез 45-летний мужчина из таиландской столицы Бангкока. Для транспортировки дикого животного он использовал пластиковую коробку для продуктов, сообщает ВВС.

Таможенники сообщили о том, что животное было очень слабым и находилось в шоковом состоянии. Вес детеныша леопарда составлял всего 1 кг. После ветеринарного осмотра маленького хищника отвезли в индийский зоопарк.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну дикое животное, выясняется его причастность к международной группе контрабандистов.

Месячного детеныша леопарда в Индию привез 45-летний мужчина. Фото: bbc.com

Ранее сообщалось, что гражданин Ливана пытался вывезти из Украины 1,6 живых щеглов. Нарушителя задержали при попытке вывоза птиц в Борисполе.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше