Индийские таможенники нашли леопарда в чемодане, из которого доносился шум (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117657-indiyskie-tamojenniki-nashli-leoparda-v-chemodane-s-kotorogo-donosilsya-shum-foto-video.htmlRacurs.ua
В индийском аэропорту таможенники услышали шум, доносившийся из чемодана одного из пассажиров. Во время проверки правоохранители нашли в багаже маленького леопарда.
Месячного детеныша леопарда в Индию привез 45-летний мужчина из таиландской столицы Бангкока. Для транспортировки дикого животного он использовал пластиковую коробку для продуктов, сообщает ВВС.
Таможенники сообщили о том, что животное было очень слабым и находилось в шоковом состоянии. Вес детеныша леопарда составлял всего 1 кг. После ветеринарного осмотра маленького хищника отвезли в индийский зоопарк.
Сейчас правоохранители проверяют мужчину, который пытался незаконно ввезти в страну дикое животное, выясняется его причастность к международной группе контрабандистов.
WATCH| Officials at @aaichnairport feeding the one month old leopard cub that was smuggled from Thailand to #Chennai. The cub will be rehabilitated at Aringar Anna Zoo.— The New Indian Express (@NewIndianXpress) 2 февраля 2019 г.
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Ранее сообщалось, что гражданин Ливана пытался вывезти из Украины 1,6 живых щеглов. Нарушителя задержали при попытке вывоза птиц в Борисполе.