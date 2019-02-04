Путешествия в горячие точки: «повар Путина» 50 раз летал в Африку и на Ближний Восток (ВИДЕО) - СМИ / Фото: Скрин с YouTube

https://racurs.ua/n117687-puteshestviya-v-goryachie-tochki-povar-putina-50-raz-letal-v-afriku-i-na-blijniy-vostok.html

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«Повар Путина» Евгений Пригожин в течение последних двух лет совершил ряд поездок в зоны конфликтов в Азии и Африке. Частный самолет с регистрационным номером M-VITO 50 раз заходил на посадку и вылетал из аэропорта столицы Ливана Бейрута, которая граничит с Сирией.

В тот же день бизнес-джет «повара Путина» вылетал в Сирию или Африку. Так, согласно расследованием «Новой газеты», самолет 21 раз появился над территорией Сирии, а 28 раз — в Африке.

В этих же странах СМИ сообщали о пребывании российских спецназовцев, подконтрольных Кремлю, так называемой частной компании «Вагнера».

Напомним, недавно СБУ обнародовала доказательства того, что боевики «Вагнера» перевозились авиацией Министерства обороны РФ на заказ коммерческой структуры «повара Путина» ООО «М-Инвест» в Судан и другие страны региона. С помощью этой фирмы заказывались билеты в Судан, ЦАР и другие страны Африки.

В декабре прошлого года СБУ сообщила об идентификации боевиков «Вагнера», которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике.