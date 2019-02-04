Из России больше всего хочет сбежать молодежь – исследование. Фото: Sputnik Армения

https://racurs.ua/n117688-iz-rossii-bolshe-vsego-hochet-sbejat-molodej-issledovanie.html

Racurs.ua

Эмигрировать из России хочет молодежь. Согласно данным опроса «Левада-центра», большинство желающих выехать из России находится в возрастной категории от 18 до 24 лет. В рамках исследования были опрошены 1600 респондентов из разных городов и регионов РФ.

Сообщается, что желание выехать из России на постоянное место жительства выявило всего лишь 17% опрошенных. В тоже время, 40% из желающих уехать составили молодые люди, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что большее количество желающих уехать за границу проживает в крупных городах с населением от 100 тыс. жителей. Люди, живущие в селе, изъявляют меньше желания переехать жить за границу.

В исследовательском центре отметили, что за последние годы процент желающих эмигрировать существенно не изменился. Однако, почти у каждого пятого жителя России есть родственники или друзья, которые за последние несколько лет переехали за границу.

Ранее сообщалось, что из США хочет эмигрировать рекордное количество американцев.