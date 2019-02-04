Луценко проверит дисциплинарная комиссия прокуратуры из-за агитации за Порошенко / Фото: УН

https://racurs.ua/n117699-lucenko-proverit-disciplinarnaya-komissiya-prokuratury-iz-za-agitacii-za-poroshenko.html

Racurs.ua

Жалобу на Юрия Луценко в Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуратуры подал экс-прокурор Запорожской области Александр Шацкий, который просит привлечь генпрокурора к дисциплинарной ответственности из-за агитации в поддержку действующего президента Петра Порошенко на недавнем форуме в Киеве.

Речь идет об участии главы Генеральной прокуратуры в форуме «От Крут до Брюсселя», который состоялся 29 января. По мнению экс-прокурора Шацкого, Луценко нарушил принцип политической нейтральности, пишут «Українські Новини».

В жалобе указано, что участники мероприятия фактически выразили публичную поддержку Порошенко относительно его участия в предстоящих президентских выборах. Таким образом глава ГП нарушил норму законодательства, запрещающую прокурору принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах и публично демонстрировать свои политические предпочтения.

«Луценко, действуя умышленно, понимая, что занимаемая им должность запрещает участие в политической агитации, сознательно пренебрегая требованиями действующего законодательства… фактически осуществляя политическую деятельность в интересах Порошенко, используя свое служебное положение, выступил во время указанного форума с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в президенты», — говорится в жалобе экс-прокурора.

Автор обращения к дисциплинарной комиссии убежден, что поведение Луценко может вызвать сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости.

Согласно ч. 1 ст. 49 закона «О прокуратуре», на прокурора могут быть наложены такие дисциплинарные взыскания как выговор, увольнение и т. п.

Напомним, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» 29 января Порошенко заявил, что будет участвовать в нынешних президентских выборах.