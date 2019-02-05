Потерявшего сознание норвежца спас гаджет. Фото: TechCrunch

https://racurs.ua/n117745-poteryavshego-soznanie-norvejca-spas-gadjet.html

Racurs.ua

Норвежский пенсионер Торалв Остванг потерял сознание и упал на пол в ванной. У него был с собой гаджет Apple Watch, который вызвал экстренные службы.

Когда пенсионер упал, функция обнаружения падения спросила у владельца, в порядке ли он, однако 67-летний мужчина в течение определенного времени не ответил на вопрос. Тогда Apple Watch отправил в экстренные службы сообщение о том, что Остванг потерял сознание с указанием точных координат места нахождения пенсионера, сообщает Digital News.

Сообщается, что работники службы чрезвычайных ситуаций нашли без сознания Остванга в ванной. В результате падения мужчина получил три перелома на лице. Однако его дочь отмечает, что без помощи Apple Watch, дела ее отца были бы намного хуже.

Отмечается, что функция обнаружения падения в Apple Watch включается у людей, которые достигли 65-летнего возраста. После падения приложение Emergency SOS спрашивает все ли хорошо, если человек в течение минуты не отвечает утвердительно на вопрос, в экстренные службы поступает сообщение о чрезвычайной ситуации.