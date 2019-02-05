Туда-сюда: пассажирский самолет трижды пытался долететь на Гавайи, но возвращался в аэропорт

Пассажирский самолет трижды пытался долететь на Гавайи, но возвращался в аэропорт. Фото: ForumDaily

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Пассажирский самолет пытался трижды долететь на Гавайи из Лос-Анджелеса, но каждый раз возвращался из-за поломки разных систем.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Hawaiian на рейсе из Лос-Анджелеса в город Кахулуи, передает Lenta.ru, ссылаясь на Travel and Leisure.

Первый раз самолет вернулся всего через час после вылета из аэропорта. Вторая попытка долететь на Гавайи продлилась пять с половиной часов, однако самолет все равно вернулся в аэропорт. В третий раз самолет вылетел на самый не продолжительный срок и после его возвращения в аэропорт авиакомпания отменила рейс.

Лайнер возвращали в аэропорт из-за неполадок в различных системах самолета. Однако, в авиакомпании не уточняют, о каких именно поломках идет речь.

Также в Hawaiian извинились перед пассажирами за то, что нарушили их планы. Все пассажиры несостоявшегося авиарейса получили материальную компенсацию, а также им предоставили номер в отеле и обед. На следующий рейс от авиакомпании им полагается 100 дол. скидки.

В авиакомпании также отметили, что безопасность является их главным приоритетом. При совершении длительных перелетов над водой требования к работе систем самолета максимальные, поэтому бортпроводники реагируют даже на минимальные отклонения.