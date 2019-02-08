На Прикарпатье мужчина обстрелял офис радиостанции и бросился с ножом на полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

На Прикарпатье мужчина обстрелял офис радиостанции и бросился с ножом на полицейского / Фото: vikna.if.ua

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Стрельба на Прикарпатье произошла сегодня, 8 февраля около 12.00. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, полицейский из Калуша пострадал в ходе задержания мужчины, стрелявшего по окнам офиса одной из местных радиостанций.

После сообщения о стрельбе на место происшествия прибыли следователи, которые и заметили близ офиса человека с чехлом на плече, напоминающим чехол для охотничьего ружья. На вопрос правоохранителей злоумышленник отреагировал агрессивно — выхватил нож и нанес одному из них ножевое ранение в область лица.

«Старшего лейтенанта полиции госпитализировали. Полиция задержала 31-летнего злоумышленника», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Возле здания радиостанции силовики изъяли восемь гильз.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 348 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе столицы зарезали мужчину.