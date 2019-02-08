Китайских исследователей подозревают в использовании органов заключенных, более 400 научных статей могут снять с публикации

Китайских ученых подозревают в получении органов для пересадки без согласия донора

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Racurs.ua

Китайских исследователей подозревают в возможном пересаживании «неэтично полученных» человеческих органов пациентам.

Часть этих органов могли изъять у казненных заключенных. Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на статью в журнале BMJ Open.

Научное сообщество имеет строгие стандарты для исследований в области трансплантации органов.

Исследователи не могут использовать органы от казненных заключенных или полученые без согласия донора, а международный комитет по вопросам этики должен проверить каждое исследование до публикации в специализированном журнале.

В 2009 году Китай признал, что у казненных заключенных извлекают органы. Волна международного осуждения заставила власти страны пообещать прекратить эту практику. Однако, было ли это действительно сделано, не известно.

Исследователи из Австралии и США детально проанализировали 445 научных работ китайских ученых, опубликованных в рецензируемых англоязычных журналах между январем 2000 года и апрелем 2017 года.

Каждое исследование предусматривало трансплантацию сердца, печени или легких в Китае. Общее количество человеческих органов, связанных с этими исследованиями, составило 85 тыс. 477.

Согласно проведенному анализу, авторы 92,5% публикаций не удостоверились, не поступили ли трансплантированные органы от казненных заключенных, а ужасающие 99% не сообщили, дал ли донор свое согласие.

В то же время 73% исследований утверждали, что получили одобрение институционального комитета по этике.

О том, что врачи заручились согласием донора или его родственников на пересадку, сообщалось лишь в шести работах (0,2%).

Исследование отметило несоответствие между количеством официальных доноров органов в Китае и количеством реципиентов, поэтому у ряда ученых есть опасения, что значительная часть пересаживаемых органов могла быть взята в узников совести — людей, единственным преступлением которых были политические или религиозные взгляды, противоречащие официальной политике властей.

Теперь ученые из Австралии, США и Новой Зеландии требуют изъять эти статьи из журналов, которые их опубликовали, поскольку они нарушили принятые в научном сообществе этические стандарты, и начать отдельное расследование по каждой работе.

Напомним, в конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил порядок дачи согласия на донорство.