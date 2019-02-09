В Брюсселе действуют около 200 российских шпионов, фото: BBC

https://racurs.ua/n117935-v-brussele-postoyanno-deystvuut-sotni-rossiyskih-i-kitayskih-shpionov-smi.html

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В самом сердце Евросоюза — столице Бельгии Брюсселе постоянно действуют сотни шпионов из России и Китая.

Структуры созданной в 2009 году Европейской службы внешних дел (EEAS) даже рекомендовали европейским дипломатам обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале Брюсселя, где расположены большинство офисов Евросоюза. Об этом стало известно изданию Die Welt от источников в дипломатических кругах ЕС.

Среди потенциально опасных для евродипломатов мест Европейского квартала Брюсселя даже закусочная и кафе, расположенные непосредственно у штаб-квартиры Еврокомиссии и здания EEAS.

Количество российских шпионов оценивается в две сотни, китайских — в около 250. Работают они, прежде всего, в посольствах и торговых представительствах своих стран.

Отмечается, что ранее по количеству лидировали шпионы из России.

«Не секрет, что атташе, которые сопровождают дипломатов из третьих стран на приемах в посольствах, часто являются скрытыми агентами», — отмечают в Die Welt.

Напомним, в январе в Евросоюзе согласовали санкции против четырех российских разведчиков, подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании весной 2018 года.