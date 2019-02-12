Организатор референдума за создание ЛНР получил условный срок. Фото: Газета.Ру

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Условный срок заключения получил житель Луганщины, который в 2014 году помогал оккупантам в организации и проведении так называемого референдума за независимость ЛНР.

Новопсковский райсуд Луганской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в три года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным прокуратуры, обвиняемый добровольно участвовал в подготовке и проведении незаконного референдума по созданию террористической группировки ЛНР. Вместе с другим фигурантом, в отношении которого также открыто уголовное производство, мужчина обустраивал «участковую избирательную комиссию» в помещении дома культуры села Закотное Новопсковского района.

Непосредственно во время проведения незаконного референдума обвиняемый занимался учетом лиц, которые участвовали в голосовании, а накануне — призывал к участию в незаконном голосовании местных жителей.

Мужчина полностью признал свою вину, подписал соответствующее соглашение со следствием, активно способствовал раскрытию преступления и поиску других соучастников. Он признан виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины (ст. 110 УК Украины) и приговорен к условному сроку наказания.

Как ранее сообщал «Ракурс», в январе боевика ЛНР приговорили к десяти годам лишения свободы. Установлено, что почти два года он воевал против украинской армии на стороне террористов в районе Светлодарской дуги.