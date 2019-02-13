Не галлюцинации: курильщик марихуаны нашел тигра в заброшенном доме. Фото: Город В

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Racurs.ua

Курильщик марихуаны увидел в заброшенном доме тигра. Он обратился в милицию, однако там ему не поверили.

Житель Техаса забрался в заброшенный дом для того, чтобы покурить марихуану. В доме он обнаружил большого тигра в клетке, сообщает «ВВС Україна».

У клетки лежали пакеты с мясом, однако признаков того, что в этом доме живут люди курильщик не обнаружил. Мужчина позвонил в полицию города Хьюстон и рассказал о своей находке. Впрочем, полицейские сразу не поверили заявителю, поскольку решили, что он находится под действием наркотиков.

Через некоторое время правоохранители все же решили проверить слова мужчины. Они выехали к указанному дому и обнаружили в гараже большого тигра. Полицейские выясняют, как животное оказалась в заброшенном доме.

Отмечается, что специалисты службы спасения, используя транквилизаторы, достали тигра из клетки и доставили в один из приютов для животных штата.

Ранее сообщалось, что в России амурские тигры начали заходить в населенные пункты. Местные жители обнаруживают следы обитания диких животных во дворах дворов.