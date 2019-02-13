В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Зимние Карпаты, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118090-v-karpatah-sohranyaetsya-znachitelnaya-snegolavinnaya-opasnost.html

Racurs.ua

Сегодня в результате снегопадов и метели в горах и высокогорье Карпат сохраняется значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В такой ситуации рекомендуется воздерживаться от походов в горы и на высокогорье, поскольку средние и большие лавины могут сходить даже при незначительных дополнительных нагрузках.

Кроме того, сход лавин может происходить спонтанно, поскольку при третьем уровне снеголавинной опасности снежный покров на большинстве крутых склонов не является достаточно стабильным. В таких случаях для правильной оценки лавинной опасности нужно иметь соответствующий опыт.

Всего с начала февраля в Карпатах сошло уже 11 лавин. По одной лавине сошло 1 и 2 февраля, сразу семь — 3 февраля, еще две — 6 февраля.

Напомним, недавно около десяти человек погибли в результате схода лавины в индийском регионе Кашмир в Гималаях. Причиной инцидента стали многодневные сильные снегопады, которые отрезали Кашмир от других частей страны и мира. В частности, из-за непогоды были отменены авиарейсы и перекрыты дороги.