Саудовскую Аравию внесли в «черный список» ЕС из-за недостаточного контроля за финансированием терроризма

Саудовскую Аравию внесли в «черный список» ЕС из-за недостаточного контроля за финансированием терроризмаhttps://racurs.ua/n118117-saudovskuu-araviu-vnesli-v-chernyy-spisok-es-iz-za-nedostatochnogo-kontrolya-za-finansirovaniem.htmlRacurs.ua
Саудовскую Аравию внесли в список стран, в которых не осуществляется на должном уровне контроль за финансированием терроризма и отмыванием денег.
Отмечается, что «черный список» стран, которые представляют угрозу для ЕС, был пополнен сегодня, 13 февраля, сообщается на сайте комиссии.
В список включали страны, которые находятся за пределами Европы. Сегодня в него добавили 7 стран, среди которых оказалась и Саудовская Аравия. Отмечается, что включение королевства в этот список произошло на фоне давления на страну из-за убийства журналиста Хашогги.
Отмечается, что помимо Саудовской Аравии в список попали Панама и Виргинские острова.
В Еврокомиссии рассказали о последствиях внесения стран в «черный список». Сообщается, что будет усилен контроль над средствами, которые поступают из этих стран в ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, ЕС осуществляет жесткий контроль и борьбу с отмыванием средств. В связи с этим планируется ужесточение проверок средств, поступающих из стран, которые имеют проблемы с отмыванием средств.
Также отмечается, что в течение ближайшего времени Европейский парламент должен утвердить указанный список.