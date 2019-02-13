Саудовскую Аравию внесли в «черный список» ЕС из-за недостаточного контроля за финансированием терроризма

Саудовская Аравия внесена в «черный список» ЕС из-за плохого контроля за финансированием терроризма. Фото: Флаг Евросоюза

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Racurs.ua

Саудовскую Аравию внесли в список стран, в которых не осуществляется на должном уровне контроль за финансированием терроризма и отмыванием денег.

Отмечается, что «черный список» стран, которые представляют угрозу для ЕС, был пополнен сегодня, 13 февраля, сообщается на сайте комиссии.

В список включали страны, которые находятся за пределами Европы. Сегодня в него добавили 7 стран, среди которых оказалась и Саудовская Аравия. Отмечается, что включение королевства в этот список произошло на фоне давления на страну из-за убийства журналиста Хашогги.

Отмечается, что помимо Саудовской Аравии в список попали Панама и Виргинские острова.

В Еврокомиссии рассказали о последствиях внесения стран в «черный список». Сообщается, что будет усилен контроль над средствами, которые поступают из этих стран в ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, ЕС осуществляет жесткий контроль и борьбу с отмыванием средств. В связи с этим планируется ужесточение проверок средств, поступающих из стран, которые имеют проблемы с отмыванием средств.

Также отмечается, что в течение ближайшего времени Европейский парламент должен утвердить указанный список.