Убийство Гандзюк: обвинение просит сделать закрытым суд по делу Мангера

Владислав Мангер, фото: fakti.ks.ua

https://racurs.ua/n118120-ubiystvo-gandzuk-sud-po-delu-mangera-obvinenie-prosit-sdelat-zakrytym.html

Racurs.ua

Обвинение просит сделать закрытым судебный процесс по делу председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства 33-летней херсонской активистки и советницы городского головы Екатерины Гандзюк.

По словам представителей прокуратуры, во время судебного заседания может прозвучать информация, которая составляет тайну следствия. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

В то же время адвокат Мангера Андрей Левковец просит суд объявить психологическую экспертизу (т. е. проверку на полиграфе) с единственным вопросом: заказывал ли его подзащитный убийство Гандзюк.

Сегодняшнее заседание суда началось с более чем часовой задержкой.

Подозрение Мангеру в организации убийства Гандзюк прокуратура объявила 11 февраля.

Сам Мангер свою причастность к этому преступлению отрицает. 31 января он решил приостановить членство в партии «Батькивщина» на время проведения расследования. 10 февраля его исключили из состава этой политсилы.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года с применением концентрированного раствора серной кислоты.

Несмотря на усилия медиков и многочисленные операции, от полученных травм Гандзюк умерла 4 ноября в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы № 2.

Напомним, ранее отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери тесно сотрудничал с руководством Херсонской области.