Суд в Москве оставил под стражей еще четверых военнопленных украинских моряков

Пленные моряки. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n118129-sud-v-moskve-ostavil-pod-strajey-esche-chetveryh-voennoplennyh-ukrainskih-moryakov.html

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Четырех украинских военнопленных оставили под стражей. Такое решение 13 февраля принял Мосгорсуд в закрытом от слушателей режиме.

До 24 апреля под стражей будет находиться капитан 2-го ранга ракетного катера «Бердянск» Денис Гриценко и сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В постановлении суда говорится о том, что постановление Лефортовского суда Москвы оставлено без изменений. Таким образом Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко и Михаил Власюк будут находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что сегодня Московский горсуд оставил под арестом еще четырех украинских военнопленных — Сергея Чулибу, Юрия Будзилу, Юрия Безъязычного и Богдана Небылицу. Они пробудут в СИЗО до 24 апреля.

Напомним, 25 ноября Россия в Керченском проливе захватила с применением оружия украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также взяла в плен членов экипажа. При этом несколько украинцев получили ранения.