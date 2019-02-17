Погода в Украине на 18 февраля: без осадков, местами гололедица (КАРТА)

Местами в Украине ожидается гололедица

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Racurs.ua

Погода в Украине 18 февраля будет довольно однообразной — во всех регионах без осадков, облачно с прояснениями.

В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами ожидается гололедица.

Направление ветра северо-западное, скорость 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит -2 … +3°, в Черниговской и Сумской областях ожидается до 5° мороза. Днем термометры покажут +4 … +9°, на Левобережье — 0 … +5°.

В Киеве 18 февраля ночью ожидается -1 … +1°, днем — +4 … +6°.

Во Львове синоптики обещают -1 … +1° ночью и +6 … +8° днем.

В Одессе столбики термометров ночью покажут +2 … +4°, днем — +7 … +9°.

В Днепре 18 февраля ночью температура воздуха опустится до 0 … +2°, днем поднимется до +2 … +4°.

В Харькове метеорологи прогнозируют 0 … +2° ночью и +2 … +4° днем.

На Закарпатье температура воздуха ночью составит -1 … +1°, днем — +6 … +8°.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 февраля, как и в предыдущие сутки, будет достаточно спокойной, ожидать стоит только небольших возмущений.

Напомним, ученые недавно разработали методику, которая позволит давать надежные прогнозы погоды на срок до 14−15 суток.