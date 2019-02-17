Хотела полюбоваться пейзажами: в Карпатах почти сутки искали туристку (ФОТО)

В Карпатах почти сутки искали туристку. Фото: www.firtka.if.ua

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Пропавшую в Карпатах туристку искали почти сутки. Женщина из Днепра пошла любоваться местными пейзажами и потеряла ориентир.

Об исчезновении женщины спасателям сообщил ее знакомый, который находился в Киеве. Он рассказал, что его подруга самостоятельно отдыхает в Пилипце и уже долгое время не выходит на связь, сообщается на странице ГосЧС Украины в Закарпатской области.

На поиски женщины отправились четыре горных поисково-спасательных отделения, пятеро лесников и пятеро местных жителей. К поискам также был подключен вертолет МИ-8, полицейские автомобили и снегоходы.

Женщину нашли через 16 часов поисков в урочище Куртацкое. По словам спасателей, она находится в удовлетворительном состоянии. Обморожений и других повреждений у туристки нет.

Напомним, в начале января в Карпатах потерялась группа туристов из пяти человек. Двух из них спасатели нашли почти сразу, чуть позже — тело третьего туриста, и через несколько часов еще одного. Поиски пятого путешественника продолжались почти сутки. Удивительно, но его удалось найти живым.