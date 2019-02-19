СБУ задержала сторонника Савченко обвинила его в попытке госпереворота. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n118359-storonnik-savchenko-gotovil-protesty-s-krovoprolitiem-v-den-vyborov-sbu-video.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала участника движения в поддержку нардепа Надежды Савченко, который готовился провести протесты с кровопролитием в день выборов президента, 31 марта 2019 года.

Оперативники спецслужбы в Киеве задержали Евгений Моринца по прозвищу «Белая балаклава». Этот человек — активный участник движения в поддержку народного депутата Надежды Савченко. Он планировал в день президентских выборов, 31 марта 2019 года, провести в Киеве и регионах массовые протесты с кровопролитием. Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, сообщил пресс-центр спецслужбы.

Представитель СБУ заверил, что кровавые события и якобы сфальсифицированные результаты выборов должны были спровоцировать государственный переворот. Отмечается, что Моринец также публиковал в интернете материалы, которые призывали к свержению конституционного строя и насильственному захвату государственной власти. Также во время брифинга прозвучало заявление, что Моринец хотел захватить здание Верховной Рады.

В Службе безопасности заявили, что координатором задержанного был российский агент Николай Дульский, который сейчас находится за пределами Украины.

Правоохранители объявили Моринцу подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса. Сегодня задержанному будут избирать меру пресечения.

Напомним, 18 февраля глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы Российской Федерации начали поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата и запугивать священников для дестабилизации ситуации в стране.