В Полтавской области пять человек погибли в результате аварии микроавтобуса, следовавшего из Польши (ФОТО)

Пять человек погибли в результате аварии в Полтавской области. Фото: ГСЧС в Полтавской области

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Количество погибших в результате ДТП в Полтавской области увеличилось до пяти. На трассе Киев — Харьков микроавтобус Volkswagen T5 слетел в кювет.

Три человека погибли на месте от полученных травм. Еще двоих не смогли спасти врачи в реанимационном отделении местной больницы. Водитель микроавтобуса госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

Погибшими оказались жители Запорожской области: двое мужчин 29-ти и 34-х лет и три женщины (41, 29 и 60 лет).

Вчера в 17.45 на трассе в Лубенском районе произошло смертельное ДТП. В районе села Пышное водитель за рулем микроавтобуса потерял управление машиной, врезался в отбойник и авто слетело в кювет. Микроавтобус ехал в Запорожье из Варшавы.

Для ликвидации последствий страшной аварии привлекли 12 сотрудников Службы чрезвычайных ситуаций и две единицы техники.

Правоохранители области ведут досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они привели к гибели нескольких человек) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Киев — Чоп погиб несовершеннолетний житель Львовской области. 17-летний парень сел за руль, не имея водительских прав, и столкнулся на встречной полосе с другим авто. Второго водителя госпитализировали.