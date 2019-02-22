Модернизированные ракетные комплексы были успешно испытаны боевой стрельбой – Турчинов. Фото: УНИАН

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Зенитные ракетные комплексы С-125, «Рокач», «Куб» и «Тор» успешно прошли испытания на херсонском полигоне «Ягорлык». Испытания провели в рамках усиления ракетного потенциала и противовоздушной обороны Украины.

Во время стрельб отрабатывали уничтожение воздушных, наземных и наводных целей. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, сейчас проводится глубокая модернизация имеющихся комплексов, чтобы повысить их характеристики до уровня современных требований. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Проведенная модернизация расширила возможности и эффективность ракетных комплексов, что позволяет использовать их в сложных условиях по всех классах целей. В частности, удалось понизить энергопотребление, а для обслуживания техники можно использовать меньшее количество человек.

В ходе испытаний были проверены характеристики, заявленные изготовителями комплексов. От представителей украинской промышленности потребовалось провести качественную модернизацию за небольшие средства.

Напомним, ранее мы сообщали о новых возможностях модернизированного танка Т-64 образца 2017 года.