Порошенко, Грибаускайте и Дуда встречаются в Польше (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Порошенко, Грибаускайте и Дуда в Люблине, фото — Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n118515-poroshenko-gribauskayte-i-duda-vstrechautsya-v-polshe-translyaciya.html

Racurs.ua

Президенты Украины, Польши и Литвы 22 февраля встречаются в Польше.

Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте посетили совместное украинско-польско-литовское военное подразделение ЛитПолУкрбриг имени Великого Гетмана Константина Острожского, которое дислоцируется в польском городе Люблин.

В столице Люблинского воеводства Польши сегодня происходит и рабочая встреча президентов трех стран.

Напомним, что 18 февраля саммит Вышеградской четверки отменили из-за конфликта между Израилем и Польшей. Причиной скандала стало высказывание главы израильского МИД. Исраэль Кац заявил, что множество поляков сотрудничали с нацистами. Польская сторона назвала это утверждение «неприемлемым и расистским».