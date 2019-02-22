Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Порошенко, Грибаускайте и Дуда в Люблине, фото — Твиттер П.Порошенко

Порошенко, Грибаускайте и Дуда встречаются в Польше (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 фев 2019, 16:33
999

Президенты Украины, Польши и Литвы 22 февраля встречаются в Польше.

Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте посетили совместное украинско-польско-литовское военное подразделение ЛитПолУкрбриг имени Великого Гетмана Константина Острожского, которое дислоцируется в польском городе Люблин.

В столице Люблинского воеводства Польши сегодня происходит и рабочая встреча президентов трех стран.

Напомним, что 18 февраля саммит Вышеградской четверки отменили из-за конфликта между Израилем и Польшей. Причиной скандала стало высказывание главы израильского МИД. Исраэль Кац заявил, что множество поляков сотрудничали с нацистами. Польская сторона назвала это утверждение «неприемлемым и расистским».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...