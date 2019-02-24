Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На месте происшествия в Бангладеш, фото — The Straits Times

В Бангладеш попытались захватить пассажирский самолет, летевший в ОАЭ (ВИДЕО)

24 фев 2019, 17:28
999

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш обезвредили вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Об этом в воскресенье, 24 февраля, пишет bdnews24.com.

По данным портала, инцидент произошел около 17.40 по местному времени (15.40 по Киеву) на воздушном судне авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, следовавшем из Дакки в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), во время промежуточной посадки в Читтагонге.

«Насколько нам известно, вооруженный человек угрожал пилоту пистолетом», — сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

Власти не сообщили подробностей инцидента, отметив, что пассажиров и экипаж удалось эвакуировать.

Местный журналист Абу Суфиан сообщил в Твиттер, что в результате спецоперации угонщика самолета застрелили коммандос.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...