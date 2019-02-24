В Бангладеш попытались захватить пассажирский самолет, летевший в ОАЭ (ВИДЕО)

На месте происшествия в Бангладеш, фото — The Straits Times

https://racurs.ua/n118570-v-bangladesh-popytalis-zahvatit-passajirskiy-samolet-letevshiy-v-oae-video.html

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В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш обезвредили вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Об этом в воскресенье, 24 февраля, пишет bdnews24.com.

По данным портала, инцидент произошел около 17.40 по местному времени (15.40 по Киеву) на воздушном судне авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, следовавшем из Дакки в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), во время промежуточной посадки в Читтагонге.

«Насколько нам известно, вооруженный человек угрожал пилоту пистолетом», — сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

Власти не сообщили подробностей инцидента, отметив, что пассажиров и экипаж удалось эвакуировать.

Местный журналист Абу Суфиан сообщил в Твиттер, что в результате спецоперации угонщика самолета застрелили коммандос.