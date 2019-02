В Бангладеш попытались захватить пассажирский самолет, летевший в ОАЭ (ВИДЕО)

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш обезвредили вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Об этом в воскресенье, 24 февраля, пишет bdnews24.com.

По данным портала, инцидент произошел около 17.40 по местному времени (15.40 по Киеву) на воздушном судне авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, следовавшем из Дакки в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), во время промежуточной посадки в Читтагонге.

Власти не сообщили подробностей инцидента, отметив, что пассажиров и экипаж удалось эвакуировать.

Местный журналист Абу Суфиан сообщил в Твиттер, что в результате спецоперации угонщика самолета застрелили коммандос.

#BREAKING Dubai-bound 'Biman #Bangladesh Airlines' plane reportedly landed in #Chittagong following a hijacking attempt, officials said. pic.twitter.com/IkGFumL2FA

— Abu Sufian (@sufian_reporter) 24 лютого 2019 р.