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Ракурс
Во время обмена пленными 14 сентября, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

ОАЭ помогли организовать сегодняшний обмен пленными — координационный штаб

14 сен 2024, 16:07
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Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну полоненими, в ході якого сьогодні, 14 вересня, з полону були звільнені 103 українці.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в ході обміну було звільнено:

  • 38 нацгвардійців;
  • 28 військових ЗСУ (серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє - з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони);
  • восьмеро прикордонників;
  • четверо поліцейських;
  • 21 військовий моряк;
  • троє представників Державної спеціальної служби транспорту;
  • один представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
  • Всі звільнені цього разу — чоловіки:
  • 82 солдатів та сержантів;
  • 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці «Азовсталі» — 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян, — наголошують у Координаційному штабі.

Зазначається, що всі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Під час обміну полоненими 14 вересня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Источник: Ракурс


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