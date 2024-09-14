ОАЭ помогли организовать сегодняшний обмен пленными — координационный штабhttps://racurs.ua/n199288-oae-pomogli-organizovat-segodnyashniy-obmen-plennymi-koordinacionnyy-shtab.htmlРакурс
Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну полоненими, в ході якого сьогодні, 14 вересня, з полону були звільнені 103 українці.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що в ході обміну було звільнено:
- 38 нацгвардійців;
- 28 військових ЗСУ (серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє - з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони);
- восьмеро прикордонників;
- четверо поліцейських;
- 21 військовий моряк;
- троє представників Державної спеціальної служби транспорту;
- один представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
- Всі звільнені цього разу — чоловіки:
- 82 солдатів та сержантів;
- 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.
Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці «Азовсталі» — 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.
Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян, — наголошують у Координаційному штабі.
Зазначається, що всі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.