Під час обміну полоненими 14 вересня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

https://racurs.ua/ua/n199288-oae-dopomogly-organizuvaty-sogodnishniy-obmin-polonenymy-koordynaciynyy-shtab.html

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Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну полоненими, в ході якого сьогодні, 14 вересня, з полону були звільнені 103 українці.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в ході обміну було звільнено:

38 нацгвардійців;

28 військових ЗСУ (серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє - з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один — з Сил територіальної оборони);

восьмеро прикордонників;

четверо поліцейських;

21 військовий моряк;

троє представників Державної спеціальної служби транспорту;

один представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі звільнені цього разу — чоловіки:

82 солдатів та сержантів;

21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці «Азовсталі» — 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян, — наголошують у Координаційному штабі.

Зазначається, що всі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.