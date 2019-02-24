MARUV обязали отменить гастроли в России, чтобы утвердить участие в Евровидении

MARUV (Анна Корсун), фото — "UA: Перший"

https://racurs.ua/n118571-maruv-obyazali-otmenit-gastroli-v-rossii-chtoby-utverdit-uchastie-v-evrovidenii.html

Racurs.ua

Победительница национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 MARUV получила от организаторов контракт с требованием не гастролировать в стране-агрессоре.

Общественный вещатель, выносящий окончательное решение об участии конкурсанта, который победил в финале нацотбора, требует отменить гастроли в Российской Федерации.

Об этом говорится в одном из пунктов контракта, сообщила 24 февраля в Фейсбук PR-директор «UA:Суспільне» Виктория Сидоренко.

«Этот контракт певица получила для ознакомления», — написала Сидоренко.

MARUV должна в течение суток ознакомиться со всеми условиями контракта и сообщить свое решение. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину, принимает «Суспільне».

PR-директор вещателя рассказала, что в Украине отсутствует закон, запрещающий артистам представлять Украину на международной арене при условии, что они гастролируют в РФ.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, в Украине состоялся финал национального отбора на Евровидение 2019 года. В нем победила певица MARUV (Анна Корсун) с песней Siren Song. MARUV суммарно получила наибольшее количество баллов в финале: шесть баллов ей поставили зрители, пять — судьи. Эта конкурсантка была с гастролями в России.