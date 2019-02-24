Детскую порностудию выявили в Киеве при содействии британской полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В столице полицейские задержали организатора порностудии

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Racurs.ua

В столице полицейские задержали организатора порностудии. Документирование этого преступления проводилось совместно с коллегами из Великобритании.

Задержанный в различных арендованных фотостудиях Киева организовывал, режиссировал и проводил фото- и видеосъемки порнографии с участием малолетних и несовершеннолетних детей, сообщили 24 февраля в Национальной полиции.

Правоохранители с подачи иностранных коллег открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Во время досудебного расследования полиция задокументировала преступную деятельность 51-летнего мужчины.

Фигурант прикрывался деятельностью профессионального фотографа и подыскивал несовершеннолетних девушек. Злоумышленник входил к ним в доверие, потом склонял к половым сношениям с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он продавал в интернете.

За секс и участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до 1,5 тыс. грн.

Во время обысков у всех причастных фигурантов дела нашли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведению подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денег от гражданина другого государства, банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги. При этом организатор успел уничтожить часть доказательств.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился предпринять развратные действия и изготовить детскую порнографию. Установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.