Юношеская сборная Украины получила соперников на чемпионате мира-2019

Соперниками Украины стали Катар, Нигерия и США, фото — FIFA

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Racurs.ua

В польской Гдыне 24 февраля состоялась процедура жеребьевки мирового первенства 2019 года среди юношеских сборных U-20.

Волею жребия наша команда попала в группу D, где ее соперниками стали Катар, Нигерия и США, сообщает сайт Федерации футбола Украины.

Состав всех групп чемпионата мира 2019 (U-20) таков:

Группа A: Польша, Колумбия, Таити, Сенегал.

Группа B: Мексика, Италия, Япония, Эквадор.

Группа C: Гондурас, Новая Зеландия, Уругвай, Норвегия.

Группа D: Катар, Нигерия, Украина, США.

Группа E: Панама, Мали, Франция, Саудовская Аравия.

Группа F: Португалия, Корея, Аргентина, ЮАР.

Календарь матчей в группе D для украинской сборной:

24 мая: Украина — США (Бельско-Бяла).

27 мая: Катар — Украина (Тыхы).

30 мая: Нигерия — Украина (Бельско-Бяла).

Согласно регламенту ЧМ-2019 (U-20), в 1/8 финала выйдут по две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучшие команды из шести, которые займут третьи места. Далее претендентов на медали ждет стадия плей-офф.

Матчи мирового первенства 2019 года (U-20) в Польше будут проходить в шести городах с 23 мая по 15 июня. Финальный поединок состоится в Лодзи.

Европу на турнире будут представлять шесть сборных. Это — хозяин соревнований, Польша, а также пять сильнейших команд по итогам Евро-2018 (U-19): Португалия, Италия, Украина, Франция и Норвегия.