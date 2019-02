Facebook разблокировал страницу пропагандистов из Russia Today

Russia Today пришлось указать связь с проектом In the Now, скриншот видео

Facebook разблокировал страницу российского медиа-проекта Russia Today (RT) In the Now. Это произошло после указания информации о материнской компании-основательнице проекта.

О разблокировании сообщила ведущая телеканала RT Анисси Науей, которая занимается проектом In the Now. Именно отсутствие информации об учредителях стало причиной блокировки страницы.

In the Now и все страницы медиа компании Maffick, принадлежащие российской пропагандистской компании RT, указали в разделе «Информация» дополнительные данные. Пользователь теперь может узнать, что проект является брендом компании Maffick, принадлежащей агентству Ruptly, которым владеет телеканал RT.

In the Now заблокировали 18 февраля. Главный редактор RT Маргарита Симонян возмутилась этим фактом, утверждая, что в In the Now не нарушали правила соцсети. Симонян считала, что блокирование произошло после выхода материала CNN о финансировании проекта Россией.

В Фейсбук объяснили блокировки страницы требованием раскрыть данные о материнской компании.

«Ракурс» сообщал, что в мае 2018 года в Великобритании начали три новых расследования против пропагандистского канала Russia Today.