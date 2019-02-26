Достопримечательности Фарерских островов закроют для туристов в апреле

Достопримечательности Фарерских островов закроют в апреле для туристов. Фото: Известия

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Racurs.ua

Достопримечательности Фарерских островов закроют в апреле для туристов. В этот период туда будут пускать только волонтеров для уборки мусора.

Главные достопримечательности Фарерских островов туристы не смогут увидеть в последние выходные месяца — 26 и 27 апреля, отмечается на официальном сайте острова.

Впрочем, острова будут принимать волонтеров, которые согласятся помогать местным жителям в уборке мусора. В течение трехдневной экологической акции волонтеры смогут бесплатно проживать и питаться на острове. Для того, чтобы присоединиться к этой акции нужно зарегистрироваться на сайте и купить билет на самолет до Фарерских островов.

Кроме уборки мусора, в обязанности волонтеров будет входить создание пешеходных дорожек, строительство смотровых площадок и установка дорожных отметок.

Отметим, что Фарерские острова подчиняются Дании. Они находятся в Атлантическом океане между Шотландией, Норвегией и Исландией. Главной достопримечательностью островов является фьорды.

Ранее сообщалось, что базовый лагерь на Эвересте закрыли для туристов из-за гор мусора, которые они там оставляют.